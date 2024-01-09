Благотворительный онлайн-концерт группы "Ukie’z": Сбор на FPV-дроны "Дикие Шершни". ВИДЕО

Благотворительный онлайн-концерт - стрим группы "Ukie’z" (Юкиз) на YouTube-канале Цензор.НЕТ

Об этом сообщил участник группы и журналист Богдан Буткевич, передает Цензор.НЕТ.

"Собираем мы сегодня, друзья, на наш родной цензоровский проект производства FPV-дронов "Дикие Шершни". Дронов, которые уже имеют большую славу по фронту в качестве одних из самых качественных и эффективных орудий для превращения рашистов в хороших рашистов", - отметил он.

Донаторы смогут выиграть также призы:

- флаг Украины с подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (разыгрывается среди всех благотворителей);

- флаг "Дикие шершни" (получит автор крупнейшего доната);

- патчи "Дикие шершни" (три поощрительных приза среди всех участников).

Благотворительный сбор на fpv-дроны "Дикие шершни":

Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/5zDZ1DV1Zm

Номер карточки банки:

5375 4112 1232 0274

Для пользователей других банков просим указывать в назначении платежа контакты, чтобы мы вас нашли в случае победы.

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