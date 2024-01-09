Россияне в течение 9 января 9 раз безуспешно штурмовали плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра вблизи Херсона

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о неудачных штурмах плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра вблизи Херсона в течение 9 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действия на позиции наших войск, но наши подразделения по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери".

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