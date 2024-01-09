Без поддержки Украины Западом российская армия была бы в Киеве и Ужгороде, - Минобороны Чехии

Заместитель министра обороны Чехии Ян Иреш во время дебатов в парламенте отверг утверждение о том, что дальнейшая военная помощь Украине мешает "дипломатическому и мирному разрешению конфликта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Обсуждения касались петиций антиправительственной группы "Чехия против бедности", где, в частности, требуется прекратить риторику о том, что "Чехия находится в состоянии войны" и остановить поставки военного вооружения в Украину. Представитель группы, глава внепарламентской партии Чехии "Право уважения и достоинства" (PRO) Индржих Райхл утверждал, что в Украине нужно достичь "дипломатического и мирного разрешения конфликта".

На это Иреш ответил, что решение о прекращении войны в Украине полностью зависит от России и ее президента Путина. "Вражеские ракеты не упадут на территорию Чехии, если мы поможем Украине защитить свою независимость", – отметил он.

Замглавы Минобороны Чехии также обратил внимание, что Россия сама не раз говорила о борьбе против всего Запада.

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"Несомненно, что если бы мы не поддержали Украину в военном плане с самого начала – Чехия, Польша, почти все другие европейские страны и другие страны мира, – российская армия была бы сегодня в Киеве или даже в Ужгороде", – сказал чиновник.