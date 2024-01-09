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США и Украина обсудили шаги по усилению развития украинской экономики, - Маркарова

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США и Украина обсудили шаги по усилению развития украинской экономики, - Маркарова
Представительства правительств США и Украины провели онлайн-обсуждение дальнейших шагов, которые должны создать дополнительный импульс развитию украинской экономики, в том числе в стратегических отраслях и бизнес-секторе.

Об этом в своем фейсбуке заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

В онлайн-встрече также принимали участие первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко, специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер и посол США в Украине Бриджит Бринк.

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"Детально обсудили и скоординировали наши дальнейшие совместные с американскими партнерами шаги для придания дополнительного импульса экономическому развитию Украины. Особое внимание реальному сектору экономики, поддержке как стратегических отраслей, так и малому и среднему бизнесу", - отметила Макарова.

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Топ комментарии

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Ресторанний бізнес у Вашингтоні також обговорили...?
  • Sergiy Vitalyovich
    Дуже цікаво, яким чином мусить посилитися економіка, якщо влада та чиновники відкрито крадуть абсолютно все, а працювати можуть лише жінки, пенсіонери та інваліди, бо на чоловіків влаштували сафарі, відтак, роботодавці втрачають тих що є через те, що їх забирає ТЦК, або вони звільняються, аби переховуватися, а знайти заміну практично не реально?
  • Al Kap
    Що вона сказала?
    Що США в котрий раз ткнули уряд України носом що нема реформ в єкономіці?

    Що малий та середній бізнес у занепаді.

    А « влада» покивала, так-так ,

    и доповіла що олігархи ( великий бізнес) у Україні в шоколаді.
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