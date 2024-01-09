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Заместитель командира воинской части на Сумщине получил подозрение из-за безосновательных премий подчиненным на 860 тыс. грн, - ГБР

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Заместитель командира воинской части на Сумщине получил подозрение из-за безосновательных премий подчиненным на 860 тыс. грн, - ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира одной из воинских частей Сумщины. Из-за его действий привлеченные к дисциплинарной ответственности военные продолжали получать надбавки и премии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В прошлом году премии и надбавки безосновательно получили 13 военнослужащих части на общую сумму почти 860 тыс. гривен.

По своим должностным обязанностям майор должен был проводить сверки с Военной службой правопорядка и представлять командиру списки военнослужащих, совершивших административные правонарушения и должны быть лишены денежных премий и дополнительных денежных вознаграждений.

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Заместитель командира части подозревается в небрежном отношении военным должностным лицом к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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Топ комментарии

  • Pan Lipko
    Довіра до неупередженості результатів розслідування ДБР закінчилася ще на етапі призначення його очільника.
  • My Samsung
    Кончені тварюки.Я знаю досконало як це могло статись.Всрата ВСП і система нарахувань.Зробили крайнім майора.
    За якісь нещасні 860штук 8 років.А тим коментаторам хто тут задихається від цифр раджу просто завалити *********.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    За премії Резнікова, з 2022 року Шмигаль мовчить, в ганчірочку!!
    Виведено з України, млрд дол за кордон, і фсьо…
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