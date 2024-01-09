Заместитель командира воинской части на Сумщине получил подозрение из-за безосновательных премий подчиненным на 860 тыс. грн, - ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира одной из воинских частей Сумщины. Из-за его действий привлеченные к дисциплинарной ответственности военные продолжали получать надбавки и премии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В прошлом году премии и надбавки безосновательно получили 13 военнослужащих части на общую сумму почти 860 тыс. гривен.

По своим должностным обязанностям майор должен был проводить сверки с Военной службой правопорядка и представлять командиру списки военнослужащих, совершивших административные правонарушения и должны быть лишены денежных премий и дополнительных денежных вознаграждений.

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Заместитель командира части подозревается в небрежном отношении военным должностным лицом к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.