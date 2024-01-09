Россияне в течение 9 января 21 раз обстреляли Сумщину - зафиксировано 74 взрыва, - ОВА
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА в фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Белопольская громада: враг бил из минометов (15 взрывов) и артиллерии (10 взрывов).
Эсманьская громада: осуществлен пулеметный обстрел и минометные обстрелы (2 взрыва).
Краснопольская громада: россияне по территории громады ударили из артиллерии (10 взрывов), минометов (2 взрыва). Также произошла атака БпЛА типа "Шахед", зафиксировано (2 взрыва). В результате атаки поврежден дом культуры, частные дома, линии электропередачи.
Миропольская громада: зафиксирован обстрел ПТУР (1 взрыв).
Новослободская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады (3 взрыва).
Зноб-Новгородская громада: был артиллерийский обстрел (3 взрыва).
Середино-Будская громада: совершен артиллерийский обстрел (5 взрывов).
Свеская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (6 взрывов).
Великописаревская громада: был артиллерийский обстрел (8 взрывов)".