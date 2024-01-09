Россияне в течение 9 января 21 раз обстреляли Сумщину - зафиксировано 74 взрыва, - ОВА

В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 74 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Свеская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Белопольская громада: враг бил из минометов (15 взрывов) и артиллерии (10 взрывов).

Эсманьская громада: осуществлен пулеметный обстрел и минометные обстрелы (2 взрыва).

Краснопольская громада: россияне по территории громады ударили из артиллерии (10 взрывов), минометов (2 взрыва). Также произошла атака БпЛА типа "Шахед", зафиксировано (2 взрыва). В результате атаки поврежден дом культуры, частные дома, линии электропередачи.

Миропольская громада: зафиксирован обстрел ПТУР (1 взрыв).

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Новослободская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады (3 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: был артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Середино-Будская громада: совершен артиллерийский обстрел (5 взрывов).

Свеская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (6 взрывов).

Великописаревская громада: был артиллерийский обстрел (8 взрывов)".

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