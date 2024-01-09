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Глава Пентагона Остин был госпитализирован из-за осложнений после лечения рака простаты, - NPR

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Глава Пентагона Остин был госпитализирован из-за осложнений после лечения рака простаты, - NPR
Министр обороны был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида 1 января с сильной болью в животе, бедрах и ногах после незначительной процедуры за неделю до этого.

Об этом сообщает NPR, передает Цензор.НЕТ.

Министр обороны лечился от рака простаты, обнаруженного в прошлом месяце, говорится в заявлении Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, и осложнения после этой процедуры привели к его госпитализации на Новый год.

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"2 января было принято решение перевести Остина в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения и более высокого уровня ухода. Дальнейшее обследование выявило скопление жидкости в брюшной полости, что нарушило работу тонкого кишечника", - добавили в больнице.

Там подчеркнули, что с 1 января министр обороны США ни разу не терял сознание и не был под наркозом. По состоянию на данный момент послеоперационные осложнения удалось устранить, и Остин продолжает поправляться, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сообщение о госпитализации министра обороны США поступило с опозданием. Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер объяснил это тем, что руководитель аппарата министра обороны был болен гриппом.

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Топ комментарии

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Дай Боже, тобі здоров'я, Чоловіче!
    Тримайся, усе буде добре!
  • Алекс Мышкевич
    Видужання пану Генералу !
    Молимось за Вас !
  • Amber
    Швидкого одужання Ллойду Остіну і міцного здоровʼя 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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