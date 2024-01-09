Глава Пентагона Остин был госпитализирован из-за осложнений после лечения рака простаты, - NPR

Министр обороны был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида 1 января с сильной болью в животе, бедрах и ногах после незначительной процедуры за неделю до этого.

Об этом сообщает NPR, передает Цензор.НЕТ.

Министр обороны лечился от рака простаты, обнаруженного в прошлом месяце, говорится в заявлении Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, и осложнения после этой процедуры привели к его госпитализации на Новый год.

Читайте также: Умеров после разговора с Остином: Поддержка США продолжится

"2 января было принято решение перевести Остина в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения и более высокого уровня ухода. Дальнейшее обследование выявило скопление жидкости в брюшной полости, что нарушило работу тонкого кишечника", - добавили в больнице.

Там подчеркнули, что с 1 января министр обороны США ни разу не терял сознание и не был под наркозом. По состоянию на данный момент послеоперационные осложнения удалось устранить, и Остин продолжает поправляться, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сообщение о госпитализации министра обороны США поступило с опозданием. Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер объяснил это тем, что руководитель аппарата министра обороны был болен гриппом.

Читайте также: Пентагон имеет полномочия выделить Украине $4,2 млрд из имеющихся фондов, но для этого необходимо согласие Конгресса США, - спикер Райдер