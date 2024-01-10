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Россия обстреляла Украину баллистическими ракетами из КНДР 6 января, - Кирби

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Россия обстреляла Украину баллистическими ракетами из КНДР 6 января, - Кирби
Россия 6 января запустила по Украине несколько ракет, полученных от Северной Кореи.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга 9 января, передает Цензор.НЕТ.

"Россия была вынуждена искать военную технику у стран-единомышленников, одним из таких государств является Северная Корея, и КНДР недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет. Россия с тех пор развернула эти ракеты против Украины. 6 января российские силы снова запустили несколько северокорейских баллистических ракет по Украине", - сказал Кирби.

Он добавил, что в настоящее время США оценивают последствия таких ударов по Украине.

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Напомним, что Джон Кирби уже второй раз заявляет об обстреле Украины северокорейским ракетам. По его словам, 30 декабря российские войска запустили как минимум одну из таких по Украине, а затем 2 января Россия также запустила несколько северокорейских баллистических ракет в рамках ночной воздушной атаки.

Однако тогда в Воздушных силах не подтвердили информацию об использовании российской армией баллистических ракет, которые передала Северная Корея.

Харьковская областная прокуратура после исследования обломков ракет, которыми РФ обстреливала Харьков 29 декабря – 2 января, и которые могли иметь северокорейское происхождение, заявила о технических отличиях с теми ракетами, которые использовали россияне до этого. В прокуратуре допустили: либо РФ перешла на более небрежную выработку ракет, или это может быть ракета, изготовленная другой страной.  Однако сказать точно, что это ракета корейского производства специалисты не смогли.

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Топ комментарии

  • Alex Nosov dd1cb531
    А почему и нет? Весь мир молча проглотил поставки шахедов из Ирана. Потом проглотил поставки боеприпасов из северной кореи. Теперь пошли баллистические ракеты и все только озабочены на словах. дальше начнет Иран а за ним и Китай поставлять рашистам ракеты. А дедушка Байден и Шольц будут чесать яйца и говорить о озабоченности и лишьбынебыла ескалации
  • mrSmith
    І що?
    Чекати на глибоке занепокоєння?
    Роками сиділи на сраці, руками розводили, та ляпали язиками: за цей час, при повній підтримці від кацапів, ці чорти отримали міжконтинентальні ракети, ядерну зброю, та крилаті і балістичні ракети малої дальності.
  • Sergey Osadchy 414e3e38
    А коли вже Україна буде обстрілювати мордор балістичними ракетами зі США?
    На Миколи? (та й - ніколи).
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