Россия обстреляла Украину баллистическими ракетами из КНДР 6 января, - Кирби

Россия 6 января запустила по Украине несколько ракет, полученных от Северной Кореи.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга 9 января, передает Цензор.НЕТ.

"Россия была вынуждена искать военную технику у стран-единомышленников, одним из таких государств является Северная Корея, и КНДР недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет. Россия с тех пор развернула эти ракеты против Украины. 6 января российские силы снова запустили несколько северокорейских баллистических ракет по Украине", - сказал Кирби.

Он добавил, что в настоящее время США оценивают последствия таких ударов по Украине.

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Напомним, что Джон Кирби уже второй раз заявляет об обстреле Украины северокорейским ракетам. По его словам, 30 декабря российские войска запустили как минимум одну из таких по Украине, а затем 2 января Россия также запустила несколько северокорейских баллистических ракет в рамках ночной воздушной атаки.

Однако тогда в Воздушных силах не подтвердили информацию об использовании российской армией баллистических ракет, которые передала Северная Корея.

Харьковская областная прокуратура после исследования обломков ракет, которыми РФ обстреливала Харьков 29 декабря – 2 января, и которые могли иметь северокорейское происхождение, заявила о технических отличиях с теми ракетами, которые использовали россияне до этого. В прокуратуре допустили: либо РФ перешла на более небрежную выработку ракет, или это может быть ракета, изготовленная другой страной. Однако сказать точно, что это ракета корейского производства специалисты не смогли.

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