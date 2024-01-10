Россия обстреляла Украину баллистическими ракетами из КНДР 6 января, - Кирби
Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга 9 января, передает Цензор.НЕТ.
"Россия была вынуждена искать военную технику у стран-единомышленников, одним из таких государств является Северная Корея, и КНДР недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет. Россия с тех пор развернула эти ракеты против Украины. 6 января российские силы снова запустили несколько северокорейских баллистических ракет по Украине", - сказал Кирби.
Он добавил, что в настоящее время США оценивают последствия таких ударов по Украине.
Напомним, что Джон Кирби уже второй раз заявляет об обстреле Украины северокорейским ракетам. По его словам, 30 декабря российские войска запустили как минимум одну из таких по Украине, а затем 2 января Россия также запустила несколько северокорейских баллистических ракет в рамках ночной воздушной атаки.
Однако тогда в Воздушных силах не подтвердили информацию об использовании российской армией баллистических ракет, которые передала Северная Корея.
Харьковская областная прокуратура после исследования обломков ракет, которыми РФ обстреливала Харьков 29 декабря – 2 января, и которые могли иметь северокорейское происхождение, заявила о технических отличиях с теми ракетами, которые использовали россияне до этого. В прокуратуре допустили: либо РФ перешла на более небрежную выработку ракет, или это может быть ракета, изготовленная другой страной. Однако сказать точно, что это ракета корейского производства специалисты не смогли.