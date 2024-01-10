Почти половина населения Украины будет нуждаться в гуманитарной помощи в этом году, - ООН
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГП).
В организации отмечают, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину люди пережили почти два года беспрерывных боевых действий. Также война заставила около 6,3 миллионов украинцев уехать за границу.
"В дополнение к насилию, Украина сейчас находится в плену глубокой зимы. Продолжение широкомасштабной гуманитарной операции сегодня актуально, как никогда", - говорится в отчете УКГП.
В ООН добавляют, что первая неделя января принесла Украине волну обстрелов, которая началась 29 декабря и продолжается до сих пор. Каждый день погибают и получают ранения гражданские лица, а их дома и критическая инфраструктура разрушаются.