Авиация и реактивные войска ВСУ в течение 9 января поразили 10 районов сосредоточения оккупантов и 2 артиллерийских средства, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 9 января 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средствах противника".