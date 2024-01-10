Авиация и реактивные войска ВСУ в течение 9 января поразили 10 районов сосредоточения оккупантов и 2 артиллерийских средства, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 9 января 2024 года.