В России призывают создать буферную зону в Харьковской области, чтобы не допустить обстрелов Белгородской области со стороны Украины, - ISW

Российские политики и публичные лица призывают к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области по созданию "буферной зоны" с Белгородской областью.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков 9 января заявил, что российские войска сделают все возможное, чтобы не допустить обстрелов Белгородской области со стороны Украины.

В свою очередь российские милблогеры призвали российские войска создать "буферную зону" глубиной до 15 километров в Харьковской области, чтобы отодвинуть украинские РСЗО и артиллерию от границы с Белгородской областью.

Кстати, ультранационалисты РФ регулярно призывали к подобной операции летом 2023 года на фоне широкого недовольства трансграничными рейдами проукраинских сил в Белгородскую область.

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Однако по мнению аналитиков ISW, российское вторжение на 15 километров в глубину и несколько сотен километров в ширину было бы масштабной операцией, которая требовала бы группировки сил, гораздо большей и значительно лучше обеспеченной ресурсами, чем войска, сосредоточенные вдоль всей границы с Украиной, а меньше всего – в Белгородской области.

В Институте отмечают, что российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в ближайшие недели, и что российская группировка на Купянском направлении выглядит более приспособленной для проведения интенсивных наступательных действий, чем где-либо в Украине или вдоль границы.

Российские военные пока способны провести только тактические действия в Харьковской области. И они будут служить отвлечению и фиксации украинских сил от возможных российских оперативных усилий на Купянском направлении.

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