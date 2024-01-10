США и Южная Корея обсудили поддержку Украины в войне с Россией

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил со своим коллегой из Южной Кореи Чангом Ходжином незаконное военное сотрудничество России и КНДР, ее влияние на безопасность в регионе, а также совместные шаги в поддержку Украины.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Оба чиновника решительнее всего осудили передачу КНДР баллистических ракет России и применение РФ этих ракет против Украины", - отмечается в заявлении.

Представители США и Южной Кореи успели обсудить события, связанные с КНДР, в частности, усиление военного сотрудничества с Россией и ее провокационные действия вдоль демилитаризованной зоны.

Они отметили, что передача и использование баллистических ракет усугубляет страдания украинского народа, нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, подрывает глобальный режим нераспространения и имеет значительные последствия для безопасности Европы, Корейского полуострова и Индии.

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