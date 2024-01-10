Единственный способ покончить с этой войной – это убедиться, что Украина победила, - экс-посол Хербст
Об этом пишет Голос Америки, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что единственный способ положить конец этой войне – это убедиться, что Украина победила. Поскольку что-либо меньшее может привести только к временному прекращению огня. А впоследствии Москва вернется за большей частью Украины, чтобы окончательно покорить ее", - подчеркнул Хербст.
Пока это просто наивно, считает Хербст, полагать, что перемирие с Россией возможно.
"Путь к достижению настоящего мира, – говорит дипломат. – Это сначала дать Украине все оружие, необходимое им для того, чтобы выгнать россиян из Украины. И вторая составляющая – это безопасность Украины через ее членство в НАТО. Эти вещи работают вместе".
Хербст подчеркнул: самое важное на данный момент – это оружие и дипломатическая поддержка, обеспечивающая это оружие. Это гарантирует обеспечение американских интересов в Европе и будет иметь положительные последствия во всем мире.