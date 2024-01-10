63% россиян поддерживают войну в Украине, - опрос
Об этом свидетельствуют данные опроса Национального центра исследования общественного мнения Чикагского университета (NORC), информирует Цензор.НЕТ.
В опросе приняли участие 1046 взрослых россиян, проживающих в России и оккупированном Крыму.
Опрос показал, что 67% участников одобряют то, как Путин проводит внешнюю политику и 58% одобряют его внутреннюю политику. 66% планируют проголосовать за Путина на предстоящих президентских выборах в марте.
Относительно высокие рейтинги Путина, похоже, сохраняются, даже несмотря на то, что согласно опросу россияне недовольны ростом цен, что влечет за собой общее ухудшение условий жизни.
Социологи также отметили, что 63% участников поддерживают войну в Украине и 64% респондентов рассматривают войну как "цивилизационную борьбу между Россией и Западом".