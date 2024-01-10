ВСУ отразили атаки врага на 7 направлениях, за сутки - 77 боестолкновений, - Генштаб

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 24 атаки врага, на Марьинском – 15.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили 5 атак оккупантов восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

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На Бахмутском направлении наши воины отразили 3 атаки противника у Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага неподалеку от Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 13 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку противника возле Старомайорского Донецкой области.

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На Запорожском направлении украинские воины отбили 2 атаки оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.