Великобритания готова поддерживать Украину годами, - глава МИД Кэмерон

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что война России против Украины – это вызов для целого поколения, его страна готова поддерживать Украину годами, а союзникам следует сохранять единство в помощи.

Об этом он сообщил во время дебатов в Палате общин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Великобритания готова помогать Украине в 2024, 2025 и 2026 годах, поскольку это вызов для целого поколения, отметил глава МИД

"Я не хочу вдаваться в цифры по снарядам, но составьте ВВП стран коалиции, и мы опережаем Россию 25 к 1, поэтому для нас не должно быть невозможно стать на достаточную индустриальную основу", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что война Израиля против ХАМАС отвлекает внимание от Украины, однако задача Лондона - сделать все возможное, чтобы вопрос Украины оставался в фокусе внимания международного сообщества.

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"Чтобы партнерство и коалиция стран, поддерживающих Украину, были сильными, едиными и целенаправленными, насколько это возможно. В отличие от США и некоторых других стран, это не предмет споров в британской политике", - резюмировал глава ведомства.