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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 366 790 человек (+800 за сутки), 6038 танков, 8684 артсистемы, 11 216 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 366 790 человек (+800 за сутки), 6038 танков, 8684 артсистемы, 11 216 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 365 990 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 366 790 (+800) человек,

танков - 6038 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 11216 (+13) ед,

артиллерийских систем - 8684 (+12) ед,

РСЗО - 956 (+2) ед,

средства ПВО - 639 (+1) ед,

самолетов - 329 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6834 (+11),

крылатые ракеты – 1805 (+0),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11575 (+23) ед,

специальная техника - 1336 (+3)

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 366 790 человек (+800 за сутки), 6038 танков, 8684 артсистемы, 11 216 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА 01

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Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3608 день москальсько-української війни.
    56! одиниць техніки та 800! чумардосів.
    Арта 12, броня 15, логістика 23.
    Рахунок ППО спецтехніка 1 - 3.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 366 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...
  • Яр Холодний
    Приїдь з "Нєметчины" на передову і порахуй! А не ***** з-за "паребрика"! Бо ми вже навчилися вирізнять кацапню з "внутріМКАДья" - по їх "занадто щирій українській мові", "занадто тверезому погляду на українську владу" та "занадто щирому переживанню" за втрати українців у війні! "Палицю не перегинайте", кацапи! Поляки кажуть - "Цо занадто - то нє здраво!"
    А взагалі-то, мені подобається, що ви хоч українську мову вивчили! Коли в Росії ви вчепитеся один одному в горло за "просрану війну" - ви шматок хліба у нас проситимете "щирою українською мовою" Нам буде приємно!
  • Олександр Томах
    Десь колись писали статистику, що у козломордих 13 тис танків. Думаю, можна сміло ділити на два. От як раз виходить правдива картина. Ще б стратегічну авіацію їх помножити на нуль . Була би просто казка.
    Слава ЗСУ, слава Україні!
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