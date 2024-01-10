Общие боевые потери РФ с начала войны – около 366 790 человек (+800 за сутки), 6038 танков, 8684 артсистемы, 11 216 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 365 990 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 366 790 (+800) человек,
танков - 6038 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 11216 (+13) ед,
артиллерийских систем - 8684 (+12) ед,
РСЗО - 956 (+2) ед,
средства ПВО - 639 (+1) ед,
самолетов - 329 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6834 (+11),
крылатые ракеты – 1805 (+0),
корабли /катера - 23 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11575 (+23) ед,
специальная техника - 1336 (+3)