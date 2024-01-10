Гибель поэта-воина Максима Кривцова: все средства от его сборника пойдут на благотворительность
Об этом сообщили в издательстве, передает Цензор.НЕТ.
"Все средства, полученные от реализации настоящего и будущих тиражей сборника, а также электронных экземпляров "Вірші з бійниці", будут распределяться поровну: половина будет перечисляться семье Максима, остальные - ОО "Реформация" на просветительские книжные проекты для военных", - говорится в сообщении.
Расходы, связанные с печатью и распространением издания, "Наш Формат" будет оплачивать за свой счет.
"Мы очень хотели, чтобы читатель увидел не только военного поэта, но и художника с тонкой душевной конструкцией и взглядом художника. Поэтому вместе выбрали для книги пленочные фото, которые Макс делал последние годы", - добавили в издательстве.
Поэт и воин Максим Кривцов погиб на войне с российскими оккупантами 7 января. Прощание с ним состоится 11 января в Киеве, 12 января в Ривном.
Больше о поэте можно прочитать в материале Цензор.НЕТ.