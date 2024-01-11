Украина защищает жизнь чужих детей, когда многие наши дети гибнут. Не нужно искать дополнительные аргументы для помощи, - Зеленский

Приоритетная задача на 2024 год – уменьшение количества стран, требующих найти "дополнительные аргументы" для оказания помощи Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в совместном интервью с литовским президентом Гитанасом Науседой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

По словам Зеленского, мир будет самым крепким только тогда, когда осознает, что самая высокая цена этой войны – это человеческая жизнь.

На вопрос журналиста, верит ли Зеленский в то, что Западная Европа будет с Украиной "столько, сколько вы хотите", а не столько, "сколько они смогут", президент ответил, что США и Западная Европа должны осознать, что Россия - это угроза для всех них, а Украина борется за весь мир.

"Украина тратит свои жизни, так тратит деньги партнеров, тратит наверняка оружие, но это самая низкая цена. Самая высокая цена – это человеческая жизнь и мы все это осознаем. Когда мы все будем одинаково понимать – в тот момент мы будем самыми крепкими, наиболее объединенными и это сократит время до окончания этой войны", - подчеркнул он.

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Зеленский рассказал, что многие страны понимают, что Украина защищает их покой и их детей, в то время, когда многие украинские дети гибнут. В то же время, есть те, которые говорят "найдите аргументы".

"Это трагедия и люди даже прячут глаза. А есть те, что говорят "найдите аргументы". Для нас очень важно, чтобы в этом году количество стран, которые говорят "найдите дополнительные аргументы для нас, чтобы мы вам помогали было меньше, а не больше", - подчеркнул президент.

Глава государства подытожил, что в случае роста количества таких стран – возрастут шансы России на победу.