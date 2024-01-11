Военные корабли РФ являются законной целью сил обороны в любом месте мирового океана, - командующий ВМС Неижпапа

Украина может и имеет полное право ударить по кораблям РФ, которые разместят на новой российской морской базе в Абхазии.

Об этом в интервью Украинской правде подчеркнул командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в Абхазии россияне строят новый пункт базирования для рассредоточения кораблей, чтобы не держать весь флот на одной базе. К тому же база в Севастополе очень закрыта, защищена от ветров и географически удачна для стоянки кораблей. А порт Новороссийска напротив неудобен для стоянки кораблей.

"Абхазия очень географически удачна для стоянки кораблей. Защищена от всех ветров, кроме западного. Очень символично. А в Новороссийске очень неприятные ветры, называются боры. Это сильный ветер, сходящий с кавказских гор, и поэтому в порту опасные стоянки. Кроме того, в Новороссийске сами по себе опасны заходы в порт, и поэтому при определенной погоде командиру корабля нужно обладать незаурядными способностями, просто чтобы обеспечить навигационную безопасность", - сказал Неижпапа.

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Военачальник заявил, что для Украины законной целью является любой корабль, который несет Андреевский флаг российского флота.

"Где бы он ни был в любом месте мирового океана", - подчеркнул командующий ВМС.