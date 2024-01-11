Нацполиция об обстреле Харькова: Целенаправленный удар по СМИ, общеизвестно, что в гостинице жили журналисты. Военных там не было
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Все - гражданские, среди них есть иностранные журналисты, они работают на Харьковщине, Донетчине, рассказывают правду о преступлениях, совершенных рашистами на украинской земле. Россия целенаправленно била по гостинице - на месте обнаружена воронка глубиной 4 метра, также российская ракета разрушила еще одно здание рядом", – отметил Тимошко.
В комментарии Суспільному глава областной полиции добавил, что гостиницу, по которой произошло враждебное попадание, использовали преимущественно иностранные журналисты. Военнослужащих там не было.
"В этом отеле никогда военные не жили, это знает почти весь Харьков. Этот отель использовался журналистами. Это был общеизвестный факт. На момент удара в отеле находились иностранные журналисты, в частности, из Турции. Поэтому я считаю, что этот удар РФ совершила именно по СМИ", - заявил Тимошко.
Городской голова Харькова Игорь Терехов со своей стороны подтвердил, что пораженная российскими войсками гостиница является гражданским объектом. По его словам, там всегда расселяли гостей города и представителей иностранных делегаций.
Как сообщалось, накануне вечером россияне обстреляли Харьков ракетами. Впоследствии стало известно, что в результате обстрела Харькова пострадали 10 человек, среди них - турецкие журналисты. По состоянию на утро 11 января сообщалось, что количество пострадавших выросло до 11.
Позже сообщили о 12 пострадавших.