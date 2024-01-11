Нацполиция об обстреле Харькова: Целенаправленный удар по СМИ, общеизвестно, что в гостинице жили журналисты. Военных там не было

Российские оккупационные войска целенаправленно били по журналистам в харьковской гостинице.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Все - гражданские, среди них есть иностранные журналисты, они работают на Харьковщине, Донетчине, рассказывают правду о преступлениях, совершенных рашистами на украинской земле. Россия целенаправленно била по гостинице - на месте обнаружена воронка глубиной 4 метра, также российская ракета разрушила еще одно здание рядом", – отметил Тимошко.

В комментарии Суспільному глава областной полиции добавил, что гостиницу, по которой произошло враждебное попадание, использовали преимущественно иностранные журналисты. Военнослужащих там не было.

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"В этом отеле никогда военные не жили, это знает почти весь Харьков. Этот отель использовался журналистами. Это был общеизвестный факт. На момент удара в отеле находились иностранные журналисты, в частности, из Турции. Поэтому я считаю, что этот удар РФ совершила именно по СМИ", - заявил Тимошко.

Городской голова Харькова Игорь Терехов со своей стороны подтвердил, что пораженная российскими войсками гостиница является гражданским объектом. По его словам, там всегда расселяли гостей города и представителей иностранных делегаций.

Как сообщалось, накануне вечером россияне обстреляли Харьков ракетами. Впоследствии стало известно, что в результате обстрела Харькова пострадали 10 человек, среди них - турецкие журналисты. По состоянию на утро 11 января сообщалось, что количество пострадавших выросло до 11.

Позже сообщили о 12 пострадавших.