Диаспора приветствует решение Аргентины не присоединяться к БРИКСу

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) аплодирует решению Президента Аргентины Хавьера Херардо Милея официально остановить запланированное вступление страны в БРИКС.

Об этом говорится в сообщении на сайте СКУ, передает Цензор.НЕТ.

"Со времени своего избрания на должность Президент Милей продемонстрировал твердую приверженность ценностям демократии, свободы и верховенства права - ценностям, которые не разделяют Россия и Китай, которые доминируют в блоке БРИКС. ВКУ аплодирует решению Президента Милея отвергнуть БРИКС и отстаивать ценности прав человека и справедливости ", – заявил президент ВКУ Павел Грод.

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В ВКУ напомнили, что недавно руководство организации в обращении к аргентинскому лидеру призвало его усилить политическую и дипломатическую поддержку Украины в 2024 году.

Они подчеркнули, что своей полномасштабной войной против Украины Россия стремится восстановить эпоху империй и "сфер влияния", где более сильные и большие государства диктуют судьбу меньших и более слабых государств.

"Россия десятилетиями сеяла раздор с помощью своей пропаганды и стимулировала глобальное беспокойство спонсируя террористические группировки и диктатуры по всему миру, в том числе и в Южной Америке. Тактика Путина очевидна - дестабилизировать демократии, демонтировать основанный на правилах международный порядок и воссоздать Российскую империю. новый альянс авторитарных государств – Китай, Россию, Иран и Северную Корею – который мы любезно называем КРИНКС", – подытожил президент ВКУ.

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Ранее сообщалось, что 24 августа 2023 года на саммите в Йоханнесбурге БРИКС решила пригласить в блок Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты стать новыми членами блока. Аргентина единственная из приглашенных стран отказалась вступать в объединение.