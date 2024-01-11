Для РФ "пауза" в войне - это выгодно, чтобы дестабилизировать Украину. Мы не можем останавливаться, - Зеленский
Об этом глава государства заявил в интервью LRT, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не имеем права просто стоять и накапливать. Это большая ошибка Украины, которой людей жалко, которая людей своих бережет и не бросает сколько угодно людей на смерть. Это очень выгодно для РФ - стоять на месте. Это значит, что это постоянная война на территории Украины. Не на территории России. Это значит, что экономика - под вопросом, что инвестиций не будет. Кто будет инвестировать в страну, на территории которой идет война? То есть для нее (России. – ред.) это все - дестабилизация Украины", - отметил он .
По словам Зеленского, для России это очень выгодно.
"А для нас, если мы остановимся, мы дадим возможность России полностью восстановить свое оружие и свой потенциал. Поэтому мы будем двигаться, и это самое главное", – добавил президент.