Впервые "Нептун" применили против фрегата "Адмирал Эссен", - командующий ВМС Неижпапа

Первый ракетный пуск "Нептуна" не был очень удачным, но имел достаточный результат. В результате атаки фрегат "Адмирал Эссен" получил повреждения и зафиксированы потери среди личного состава.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое применение "Нептуна" было, когда фрегат "Адмирал Эссен" подошел очень близко к нашему берегу. И за ним следовали еще десантные корабли вдоль Тендривской косы", - сказал командующий ВМС.

Он отметил, что россияне совершали демонстративные действия, чтобы Украина не могла перебросить морскую пехоту на передовую из-за угрозы десанта с моря. Когда "Эссен" подошел к берегу, то в результате атаки "Нептунами" получил повреждения, на борту было несколько погибших.

"Первые пуски не были такими удачными, как по крейсеру "Москва". Корабль срочно вернулся в Севастополь на ремонт, ракета не попала прямо в борт, я так понимаю. Был подрыв непосредственно около корабля, повредило систему вооружения на этом фрегате", - сказал Неижпапа.

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Военачальник заявил, что тогда же оккупанты сбили собственный самолет, прикрывавший корабли с воздуха.