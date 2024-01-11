Враг снова активизировался на Лиманском направлении. Количество штурмов - на уровне, как до похолодания, - Сухопутные войска

На данный момент оккупанты активно наступают на Лиманском направлении с использованием техники. Как только живая сила врага уничтожается – на позиции приходят свежие силы.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, отвечая на вопрос о Купянском направлении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На этом направлении наши защитники вчера отразили 5 вражеских атак - это населенный пункт Синьковка. А на Лиманском направлении были отбиты 6 вражеских атак около Тернов и Веселого. На этом направлении враг нанес 4 авиаудара и применил 16 дронов-камикадзе, совершил 475 артиллерийских обстрелов, было уничтожено 141 российского оккупанта", - подчеркнул Фитьо.

Спикер отметил, что на Лиманском направлении военные за сутки взяли в плен нескольких солдат российской армии и уничтожили 50 единиц техники, среди которых - 4 танка, 4 БМП и 3 БТР.

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"Эта уничтоженная техника свидетельствует о том, что враг снова активизировался. Количество атак выходит на тот уровень, который был раньше, до большого похолодания. Видим, что (РФ. - Ред.) активно применяет технику для организации своих атак. И каких-то успехов на этом направлении россияне не достигли", - проинформировал Фитьо.

По его словам, к большому сожалению, ВПК РФ работает, и еще есть большое количество техники у россиян на хранении.

"Те подразделения, которые понесли потери, выводятся, заводятся, соответственно, другие подразделения, укомплектованные и техникой. Как видим, технику больше они все же берегут, потому что, в отличие от техники, человеческого ресурса, который бездумно будет идти в атаки, у них достаточно. Как только мы уничтожаем определенное количество российских оккупантов, на следующий день сразу на (тех же позициях. - Ред.) уже стоят свеженькие силы.То есть, они себя нормально комплектуют. Их комплектованность достаточно высока, и это позволяет им проводить и ротации, и соответственно держать определенное количество личного состава на позициях", - рассказал он.

Отвечая на вопрос о перспективе наступления россиян на Харьковском направлении, спикер отметил, что украинские военные контролируют ситуацию с количественным составом россиян на Купянском направлении.

"Мы понимаем, что враг хочет захватить всю Украину, не только Харьков. Но "хотелки" врага и его возможности – это совершенно разные вещи", - заявил Фитьо.

Ранее Фитьо сообщал, что на Купянском направлении уже образовалась "стоянка" сожженной техники оккупантов.