Мы не воюем на территории РФ. Но если они бьют по нашей энергетике, то по их тоже могут быть прилеты, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет давать ответ на ракетные обстрелы своей территории со стороны России.

Об этом он заявил в интервью литовскому изданию LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не воюем на российской территории. Они должны просто знать, что если они бомбят вдоль границы наших людей, то они могут получить ответ. Когда они бьют по энергетике – по их энергетике могут также быть прилеты. Если они бьют по нашим людям, то наши люди не убивают гражданских. Мы знаем Россию и объемы их пропаганды. Если бы там действительно они теряли гражданских людей, поверьте, повсюду было бы это видео в ООН, везде, где они несут потери. Потому никаких потерь у них на территории России нет. Это факт", – объяснил глава государства.

По словам Зеленского, РФ должна знать, что идет наращивание производства дронов, ракет.

"Они должны осознавать, если они завтра стреляют и выключают свет Харькову, то люди в Харькове – военные, гражданские, – все хотят выключить им свет. Так оно и будет. Они еще этого не чувствуют до конца в Москве, Санкт-Петербурге, в городах, в которых есть ПВО вроде бы, они все этого не чувствуют, что такое жить без воды, света, инфраструктуры, но чем дальше и глубже идет Россия своими атаками, они должны знать, что никто на месте не стоит. Идет производство и они все это ощутят", - подытожил он.

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