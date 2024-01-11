Генсеком НАТО должен стать тот, чья страна придерживается установленных Альянсом расходов на оборону, - глава МИД Латвии Кариньш

Следующим генеральным секретарем НАТО должен стать представитель страны, достаточно выделяющей на оборону - на уровне 2% от ВВП.

Об этом в интервью Politico заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году Латвия инвестирует в это направление около 2,4% ВВП, и мы планируем увеличить показатель до 3% в течение следующих трех лет. Мы вкладываем наши деньги туда, где наши роты. Я считаю, что для любого генерального секретаря важно иметь возможность говорить с теми членами, которые этого еще не делают", - подчеркнул глава МИД Латвии.

Несколько европейских лидеров выразили заинтересованность в возглавлении военного альянса после того, как нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг объявил, что уйдет в отставку в конце своего срока, который был продлен до октября. Кариньш также намерен стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Также читайте: НАТО будет продолжать оказывать Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь, - Столтенберг