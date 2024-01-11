В Россию прибыл самолет из Ирана, на котором могли быть "шахеды", - ОК "Південь"

Помощь РФ со стороны Ирана продолжается. Вчера, 10 января, из Тегерана в РФ прибыл новый грузовой самолет, на котором могли находиться "шахеды".

Об этом заявила спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По состоянию на вчера было зафиксировано прибытие нового грузового борта из направления Тегерана на Москву. Это может свидетельствовать о продолжении поставок как готовой продукции, так и запасных частей, из которых россияне собирают барражирующие снаряды на собственной территории", - заявила Гуменюк.

Она добавила, что помощь РФ со стороны Ирана продолжается, что означает, что могут быть изготовлены новые дроны для атак Украины.

"Поддержка со стороны Ирана страны-террориста продолжается, и это означает, что новые дроны могут быть заготовлены для пуска. Почти каждую ночь враг атаковал территорию Украины и использует именно ночное время для таких атак. Крайние две ночи были не такими насыщенными, вероятнее всего, из-за погодных условий, потому что дроны боятся сильного холода", - сказала спикер.

По ее словам, по состоянию на утро 11 января Россия завела ракетоносители в пункты базирования, но на боевом дежурстве в Черном море - три российских корабля.

Гуменюк подчеркнула, что с моря уже долгое время не было обстрелов. Это объясняется вынужденной передислокацией россиянами ракетоносителей из Крыма в Новороссийск. Однако спикер предупредила, что не исключаются точечные удары по Украине.