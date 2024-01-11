Долгая война не идет на пользу Украине, но пауза в ней только поможет РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что пауза в боевых действиях только пойдет на пользу РФ, которая сможет восстановить потенциал для дальнейших боевых действий против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Эстонии.

"Пауза на поле боя на территории Украины - это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны. Это не ведет к политическому диалогу с РФ или с кем-то еще. Эта пауза будет только помогать РФ. Потому что мы понимаем объемы, сколько всего они производят сегодня, мы знаем, сколько они производят дронов, артиллерии за сутки, видим, чего им не хватает и что у них большой дефицит с дронами и артиллерией, ракетами.

Не случайно идут большие закупки из Ирана, дроны "шахеды". Также они договариваются о ракетах. Пока договоренностей они не достигли. Также они получили уже более миллиона артиллерийских снарядов от Северной Кореи, а также мы видели примеры некоторых ракет. Почему они это делают? Потому что они не успевают, потому что их склады пустовали после начала полномасштабного вторжения в Украину", - отметил он.

По словам президента, пауза – это не просто замороженный конфликт, это пауза, которая поможет им.

"Дать паузу, рискнуть. Дать 2-3 года РФ, она потом может переехать нас. Мы бы так не рисковали. Поэтому пауз в пользу России точно не будет", – добавил он.

"Они (россияне. - Ред.) начали ощущать эту войну на себе. Санкции, экономика у них падает, она не растет. Дефицит оружия. Не хочу сказать, что это очень быстро происходит, но все это происходит. Я не говорю, что долгая война в пользу Украины. Война не идет в пользу Украины никакая. Мы против этой войны с первого дня и будем против до последнего. Но сегодня эта пауза - это возможность перегруппироваться для России", - подытожил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не воюем на территории РФ. Но если они бьют по нашей энергетике, то по их тоже могут быть прилеты, - Зеленский