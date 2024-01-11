ВСУ нужно больше снарядов, чтобы идти вперед. Никакой "альтернативы" в войне с РФ быть не может, - Зеленский

У украинской армии нет "философии о каких-то сложностях". Вооруженным Силам Украины нужно больше снарядов и артиллерии, и они пойдут вперед. В войне с Россией, желающей уничтожить Украину, не может быть никаких "альтернатив".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в совместном интервью с литовским президентом Гитанасом Науседой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лігу.

Он рассказал, что на фронте у украинских военных мнения "очень просты", ведь Украине не просто стоять два года и не просто бороться.

"Если мы пойдем назад – там наши дети и они погибнут. Мы никуда бежать не будем – дайте нам больше снарядов, и мы пойдем вперед", - подчеркнул он.

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Зеленский заметил, что "никакой философии о каких-то сложностях" на фронте нет.

"Люди думают об очень понятных вещах: за моей спиной стоит мой ребенок, я буду идти назад, и я его раздавлю, мне нужно идти вперед, чтобы этот ребенок смог стать взрослым человеком, чтобы он выжил. Вот и все", - считает глава государства.

Он отметил, что не может быть речи ни о какой "альтернативе" в войне, поскольку впереди нас стоит армия, которая поставила своей целью — уничтожить Украину.

Зеленский подчеркнул, что от них нет никаких других месседжей, и они не хотят останавливать войну.

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"Как только что вы слышите, как Путин говорит: "Мы готовы к переговорам" – последуйте, что у них происходит в обороне и что у них происходит с количеством военных. Это говорит о том, что сейчас им нужна пауза, чтобы возобновить производство ракет, новые контракты по "шахедам" и мобилизационное наполнение их армии", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, как только российская армия будет укомплектована, снова прозвучит та же риторика о захвате Украины.

"В реальности Россия хочет уничтожить Украину без каких-либо альтернатив, а наши военные без какой-либо излишней философии стоят на фронте, чтобы не идти назад, и для этого нужен ресурс: снаряды, ПВО, артиллерия", – резюмировал Зеленский.

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