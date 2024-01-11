Журналист Плинский раскрыл детали дела Гринкевича: ГБР получило заключения экспертиз и начало арестовывать имущество

Государственное бюро расследований реализует целый ряд следственных действий, связанных с расследованием резонансного дела львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, чьи компании могли нанести государству на 1,2 миллиарда гривен убытков.

Об этом со ссылкой на источники в прокуратуре сообщил журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, уже произошел арест имущества Игоря Гринкевича и связанных с ним компаний. Произведены обыски и другие следственные действия. Следующий шаг – арест имущества членов семьи и причастных к коррупционной схеме лиц. Также ГБР получило выводы экспертиз о полном несоответствии заявленным требованиям и характеристикам имущества, которое компании Гринкевича поставили Министерству обороны.

"Простыми словами - все, что Гринкевич и его семья продали армии за 2023 год на 1,5 млрд грн - невозможно для использования бойцами ВСУ. И это уже не предположение журналистов, а факт, подтвержденный экспертизой. Как видим, ГБР отрабатывает этот кейс качественно", - написал Плинский, добавив, что новостей в этой истории будет еще "слишком много".

Напомним, 29 декабря 2023 года работники ДБР задержали Игоря Гринкевича, предлагавшего 500 тысяч долларов взятки одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний.

30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс. грн.

По данным ДБР, компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен. Однако многие контракты не были исполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 1,2 миллиарда гривен.

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