Для победы над Россией в море нужны не только дроны, - командующий ВМС Неижпапа

С начала полномасштабного российского вторжения ракетные войска и морские дроны сыграли очень существенную роль в освобождении украинского моря. Беспилотные технологии – это неотъемлемая технология будущего для военных конфликтов.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа, информирует Цензор.НЕТ.

"Море имеет определенную нелинейность. Поэтому говорить, что только это лекарство от этой болезни подходит, а остальное уже можно выбрасывать – я так никогда не скажу. Да, дроны – это еще один способ, как можно мочить русню. Я с этим согласен, оно работает. Но есть определенное ограничение в применении этих средств. В первую очередь, это и размер, и вооружение, и возможность противостоять погодным условиям – много всего, что отличает их от корабля", - прокомментировал он использование морских дронов украинскими Силами для освобождения Черного моря от оккупантов.

Но противник тоже это понимает, и будет применять дроны на море так, как он их применяет и на суше. Противник тоже учится, он тоже имеет очень мощный промышленный комплекс, и денег у россиян всегда на оружие никто никогда не жалел. Поэтому впереди нас ждут очень тяжелые дроновые войны", - добавил вице-адмирал.

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Он подчеркнул, что дроны – это оружие, которое может приблизить победу на море, но это не единственное решение, поэтому нужно развиваться.