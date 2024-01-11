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Ограничений на удары по территории РФ из западного вооружения не должно быть, - президент Эстонии Карис

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Ограничений на удары по территории РФ из западного вооружения не должно быть, - президент Эстонии Карис
Эстония выступает против ограничений на удары по российской территории из вооружения, которое предоставляет Украине Запад.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем Украину и на период с 2024 по 2027 годы будем предоставлять 0,25% нашего оборонного бюджета для Украины. Призываем всех остальных также предоставлять Украине столько помощи, сколько они могут, пока Россия не остановит войну.

Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории агрессора, чтобы замедлить продвижение российских войск. Поэтому не должно быть никаких ограничений на вооружение, которые передаются Украине", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • YU ST
  • Александр Мовчан 521c9775
    Ну , допустим , не буде обмежень ... а чем будем наносить удары ? Где зброя и финансы хотя бы для обороны нынешних рубежей? Не про зняття обмежень сейчас должен вещать Запад , а про другое - Запад должен принудить нынешнего Президента ( персонажа дешевого и тупого телесериала ) со своим ЗЕленым окружением, густо нафаршированным ФСБешной агентурой, исчезнуть в небытие и ему на смену должны прийти профессиональные политики-тяжеловесы и матерые дипломаты . Собственно этим Запад сейчас и занимается - резким уменьшением поставок вооружений и финансовой помощи Запад вежливо намекает ЭТОМУ , что его время заканчивается и пора сваливать из власти. Пока не помогает ... Военный Вождь НЕАДЕКВАТЕН И НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ судя по его поведению на предновогодней пресконференции и продолжающемуся зарубежному туризму. Надежда только на умение ЗАПАДа настоять и убедить НЕАДЕКВАТА уйти из власти ( а лучше и из Украины в интересах его же безопасности ) и дать Украине шанс на спасение !
  • Valentyn Lazepka 09af7dbf
    рашці дають озброєня, яке вона використовує по території України. А нам дають з обмовками. Тобто теж дають озброєння, яке ми можемо використовувати тільки по території України. Виходить кацапи руйнують Україну чужим озброєнням, і українці руйнують виключно Україну чужим озброєнням (знищуючи кацапів, але при цьому ж страждає наша інфраструктура, яку потім треба буде відновлювати). А росію чужим озброєнням ніхто не руйнує. Якась непаритетна ситуація.
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