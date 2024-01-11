Ограничений на удары по территории РФ из западного вооружения не должно быть, - президент Эстонии Карис

Эстония выступает против ограничений на удары по российской территории из вооружения, которое предоставляет Украине Запад.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем Украину и на период с 2024 по 2027 годы будем предоставлять 0,25% нашего оборонного бюджета для Украины. Призываем всех остальных также предоставлять Украине столько помощи, сколько они могут, пока Россия не остановит войну.

Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории агрессора, чтобы замедлить продвижение российских войск. Поэтому не должно быть никаких ограничений на вооружение, которые передаются Украине", - подчеркнул он.

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