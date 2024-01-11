Разминировать Черное и Азовское моря нужно в три этапа, на это уйдут годы, - командующий ВМС Неижпапа

Для разминирования всего района ведения боевых действий, Черного и Азовского морей, нужны годы. Работы будут проходить в несколько этапов.

Об этом в интервью Украинской правде отметил командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа, информирует Цензор.НЕТ.

"Я был в Румынии в начале сентября. Там была как раз встреча с привлечением всех командующих флотом Черного моря, кроме России, конечно, плюс привлеченные специалисты и командующие 6-го флота США, командующий ВМС НАТО тоже присутствовал. Обсуждали вопросы дальнейших действий по обеспечению минной безопасности в Черном море. Украина, конечно, в первую очередь заинтересована в этом, поэтому мы выступили с предложением разделить эту работу на несколько этапов", - сообщил командующий ВМС.

Неижпапа отметил, что разминирование морей будет проходить в несколько этапов. Сначала речь идет о прямой борьбе с минами, которая осуществляется прямо сейчас, пока идет полномасштабная война и есть определенные ограничения по конвенции Монтре. Второй этап – когда Румыния, Болгария, Турция объединяются в тактическую группу для борьбы с дрейфующими минами.

"И третий этап – сразу после нашей победы начнется полномасштабная противоминная операция. Для этого ВМС создали соответствующий штаб, люди проходят подготовку, у нас уже есть противоминные корабли, которые сразу же после победы прибудут в Черное море. Мы готовим наших специалистов и водолазов в том числе", - рассказал Неежпапа.

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Что касается сроков, то, по мнению Неижпапы, разминирование морей займет годы. Однако все зависит от имеющихся сил, которые будут привлекаться.

"В первую очередь, нужно будет разминировать рекомендованные пути, места якорных стоянок – то, что используется в гражданском судоходстве. Ведь все суда ходят по рекомендованным путям. На море тоже есть дороги, просто их никто бордюрами не обозначает. Чтобы обеспечить эти пути, места якорных стоянок и т.п. – это будет 5-7 месяцев", - добавил командующий ВМС.