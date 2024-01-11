Аграрий подорвался на взрывчатке, оставленной войсками РФ в Херсонской области: он в больнице

Мужчина получил травму головы и находится в больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"38-летний мужчина наткнулся на российскую мину во время обработки поля между населенными пунктами Большая Александровка и Новодмитровка.

В результате детонации он получил травму головы. Сейчас потерпевший находится в больнице, медики проводят обследование и оказывают ему помощь", - говорится в сообщении.

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