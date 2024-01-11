Арестовано имущество львовского бизнесмена Гринкевича, подозреваемого в хищении денег на закупках для военных, - ГБР
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
В рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ были проведены обыски по адресам проживания и работы бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов подконтрольных ему компаний.
"Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба были наложены аресты на недвижимое имущество, находящиеся в собственности семьи бизнесмена, транспортные средства премиумкласса, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний.
Получен вывод экспертов, согласно которым установлено, что вся поставленная продукция компаниями бизнесмена на нужды МОУ в 2023 году не отвечает качественным характеристикам и невозможна для использования военнослужащими Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Напоминается также, что Бюро возбудило несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.
В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. По предварительным оценкам, это привело к убыткам бюджета на 1,2 млрд грн и, соответственно, срыву поставок.
Правоохранители обнаружили полное невыполнение 6 контрактов. По меньшей мере, по 7 договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также установлено, что 8 договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.
Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий показал факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ. Проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не предпринимали никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича на протяжении 2023 года получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. Не менее 17 контрактов сорваны.
Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграмм-каналы.
29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс.
Подробнее о данном деле читайте в материале Цензор.НЕТ "Золотой вагон, песчаный карьер и лакшери вечеринки: за что поставщик Минобороны давал ГБР взятку в $500 тысяч".