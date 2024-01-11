Арестовано имущество львовского бизнесмена Гринкевича, подозреваемого в хищении денег на закупках для военных, - ГБР

По инициативе ГБР арестовано имущество семьи и подконтрольных кампаний львовского бизнесмена – одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, пытавшегося дать взятку следователю Бюро. Фамилии бизнесмена ГБР не называет, но, по данным СМИ и описанию деталей дела, понятно, что речь идет о бизнесмене Игоре Гринкевиче, подозреваемом в масштабном хищении денег на закупках для военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

В рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ были проведены обыски по адресам проживания и работы бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов подконтрольных ему компаний.

"Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба были наложены аресты на недвижимое имущество, находящиеся в собственности семьи бизнесмена, транспортные средства премиумкласса, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний.

Получен вывод экспертов, согласно которым установлено, что вся поставленная продукция компаниями бизнесмена на нужды МОУ в 2023 году не отвечает качественным характеристикам и невозможна для использования военнослужащими Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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Напоминается также, что Бюро возбудило несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. По предварительным оценкам, это привело к убыткам бюджета на 1,2 млрд грн и, соответственно, срыву поставок.

Правоохранители обнаружили полное невыполнение 6 контрактов. По меньшей мере, по 7 договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также установлено, что 8 договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий показал факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ. Проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не предпринимали никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров.

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Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича на протяжении 2023 года получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. Не менее 17 контрактов сорваны.

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Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграмм-каналы.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс.

Подробнее о данном деле читайте в материале Цензор.НЕТ "Золотой вагон, песчаный карьер и лакшери вечеринки: за что поставщик Минобороны давал ГБР взятку в $500 тысяч".