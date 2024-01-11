Жена Пескова Навка украла для своего шоу песню Соловий. Та будет судиться

Певица Кристина Соловий заявила о намерении судиться из-за использования ее песни "Тримай" российской фигуристкой Татьяной Навкой, женой пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Также Навка использовала произведения Лысенко, Скорика и Леонтовича. Об Украине в шоу не упоминают.

Об этом Соловий сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Это не первая кража моих произведений рашистами. И речь идет не о краже одной песни "Тримай". Речь идет об апроприации (присвоении) культурного наследия украинцев. Я осознаю, что осудить виновных будет нелегко", - написала она.

Соловий призвала украинцев за границей помочь ей с поиском и установлением юридических лиц, причастных к шоу Навки.

"Украинская песня - это оружие. И это тот случай, когда мы должны объединяться, чтобы отстоять свое", - подчеркнула она.

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Татьяна Навка – российская фигуристка родом из Днепра. В конце декабря она представила в Москве ледовое шоу "Вечера на хуторе" по произведениям Гоголя. Кроме песни Соловий, в шоу использованы "Щедрик" Николая Леонтовича, "Мелодія" Мирослава Скорика и песня "Ніч яка місячна" на слова Михаила Старицкого и музыку Николая Лысенко - в переводе на русский.

Исполнителями некоторых песен стали Ани Лорак и уроженец Запорожья Александр Панайотов, ранее выступавшие в Украине. Также среди "голосов" шоу - Филипп Киркоров и Григорий Лепс, открыто поддерживающие войну в Украине.

Авторы шоу игнорируют существование Украины, называя ее "Югом России", а Гоголя – классиком русской литературы.

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Генеральный партнер спектакля – пропагандистское государственное "РИА Новости".

"Мы переносимся на Юг россии и погружаемся в местную историю и культуру. Я считаю, что очень важно показать нашим детям разнообразие и богатство наших традиций, пробудить интерес к изучению истории страны, к классической литературе! Я рада, что у нас есть возможность в наших ледовых шоу обращаться к классикам русской культуры: Пушкин, Чайковский… и вот теперь Гоголь", - говорится на сайте ледового шоу.