На неформальных встречах поднимают тему перемирия в Украине, чтобы узнать настроения, - президент Эстонии Карис

Давление относительно переговоров Украины и РФ не достигнет успеха, пока среди партнеров Украины сохраняется единство.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Не в ходе официальных, а на неформальных встречах в кулуарах поднимают тему перемирия, чтобы узнать настроения. Но наш ответ такой же, какой дал президент Зеленский: мир будет тогда, когда Украина победит в войне", - отметил Карис.

По его словам, давление относительно переговоров не достигнет успеха, пока в Европе и вне ее среди союзников сохраняется единство.

"Нужно учитывать, что есть группы интересов, которые пытаются это делать. Некоторым странам нельзя позволить разрушить это единство", - подытожил Карис.

Напомним, ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что в войне Украины с Россией пришло время для дипломатии.

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