Новости • Война

У нас не хватит никаких средств, чтобы сбивать все ракеты С-300. Лучший метод - уничтожение пусковых установок на территории РФ, - Игнат

2 96746
У нас не хватит никаких средств, чтобы сбивать все ракеты С-300. Лучший метод - уничтожение пусковых установок на территории РФ, - Игнат
У Украины не хватит средств, чтобы сбивать все ракеты типа С-300, которыми оккупанты постоянно обстреливают Харьков и другие украинские города. Лучший метод – уничтожить пусковые установки на территории России, откуда эти ракеты запускаются.

Об этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Силы обороны делают все возможное в этом направлении.

"Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые есть у России на складах у нас просто не хватит никаких средств. Поэтому самый лучший метод - это уничтожение пусковых установок на территориях, откуда запускают ракеты", - отметил Игнат.

Он добавил, что Украине нужно высокоточное оружие, чтобы уничтожать дивизион С-300, размещаемый РФ на передней линии.

Также читайте: Поставки баллистики из Ирана в РФ будут вызовом для Украины, но пока такой информации нет, - Игнат

Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
  • Ярослав Кийко
    Ігнат вважає, що якщо повторювати про це щомісячно, то ситуація зміниться?
  • Stanislav Bryzhyk
    Гумор це не універсальне поняття. Хтось сміється з торта в мордяку і пердьожа за столом, а комусь видається смішним сумочка не в тон до черевичків. Я, наприклад, дивлячись на оте вище, відчував лише пекельний сором і бажання вирвати собі очі. Неможливо в принципі порівнювати ОТЕ з парадами під час президенства нормальної людини, а не дегенерата...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости