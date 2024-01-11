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Рашисты планируют обустроить на оккупированной Луганщине шесть "всероссийских" свалок

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Рашисты планируют обустроить на оккупированной Луганщине шесть "всероссийских" свалок
Российские захватчики планируют построить на оккупированной Луганщине свалки.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты не выделяют денег на восстановление имущества или полноценную компенсацию. Но есть средства на свалки. Как уже сообщалось, обещают за шесть лет построить в так называемой "лнр" шесть всероссийских мусорников", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам главы ОВА, населенные пункты последние полтора года страдают от мусора, потому что его никто не вывозит и не утилизирует. Нашлось 375 миллионов рублей – не на ликвидацию стихийных свалок, пока только на проекты.

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Топ комментарии

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Невже на 1 млн гектарів?!
    Десь, таке уже було…
  • MausMike
    Асвабаділі.
  • Tema9
    Загадочна руссссская душа - гадять скрізь куди дотягнуться.
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