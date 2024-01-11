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Законопроект о мобилизации возвращается Кабмину вместе с наработанными предложениями, - Арахамия

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Законопроект о мобилизации возвращается Кабмину вместе с наработанными предложениями, - Арахамия
Сегодня, 11 января, состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме, которое вчера анонсировалось. Речь шла о законопроекте Кабмина по мобилизации.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, присутствовали главнокомандующий Залужный, начальник Генерального штаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.

Главный вопрос - законопроект №10378 по усовершенствованию мобилизации, военного учета и прохождению военной службы.

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"Напоминаю, что его обсуждение проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме, с соблюдением требований законодательства по работе с тайной информацией. Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то - не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации.

По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах. Продолжение следует", - отметил Арахамия.

Также читайте: 11 января Рада рассмотрит законопроект о мобилизации в первом чтении, - Арахамия

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Топ комментарии

  • Redcar Ukraine
    > "Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані."

    арахламідія знімає з слуг відповідальність: злі військові змушують порушувати права людини, але доблестне шапіто всіх врятує від цього неподобства
  • Tema9
    Я так розумію що президента в нас немає, якщо він на виконує свої конституційні обовʼязки.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Якусь чергову мутотень, каламутить отой Стефанчук!


    Для відмивання від непопулярних рішень жалюгідного Зеленського, який на цей час втік за кордон, на сьогодні знову збирають "погоджувальну раду" з участю Залужного. Завдання все те ж - перекласти не популярні рішення на плечі інших. Залужний чітко виклав свою точку зору на попередніх слуханнях - процедура і форми мобілізації - це прерогатива президента і виконавчої влади. Взагалі не зрозуміло при чому тут Залужний. Згідно обов'язків це прерогатива міністерства оборони і Сирського, як командуючого Сухопутними військами.

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    Регламент ВРУ, як дишло, для дурнів, але є ЗАКОНОДАВСТВО
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