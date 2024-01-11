Рашисты проводят скрытую мобилизацию на ВОТ, на мужчин давят и заставляют заключать контракт с армией РФ, - Центр нацсопротивления
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Российские захватчики проводят скрытую мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях в рамках подготовки к масштабному призыву в свою армию.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"В пределах принудительной паспортизации россияне заставляют украинцев становиться на регистрацию в фейковые "военнокоматы", при этом отрицая мобилизацию. При постановке на учет на украинцев давят, чтобы они заключали контракт и стали "добровольцами", - говорится в сообщении.
Также в ЦНС отметили, что после выборов президента РФ мобилизация развернется по полной. Именно поэтому россияне требуют от всех мужчин становиться на учет.