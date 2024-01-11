Подрыв Каховской ГЭС: "Укргидроэнерго" готовит иски к РФ

ЧАО "Укргидроэнерго" вместе с двумя юридическими компаниями приступило к подготовке судебных исков против Российской Федерации о возмещении ущерба от уничтожения Каховской ГЭС и атаки на инфраструктуру.

Об этом говорится в сообщении компании, информирует Цензор.НЕТ.

"Избрание компаний состоялось с помощью Pro Bono Платформы Секретариата Энергетического сообщества (Energy Community). Две юридические компании совместно обязались предоставить 375 часов юридической работы безвозмездно", - говорится в сообщении.

В "Укргидроэнерго" отметили, что начало полномасштабного вторжения, в феврале 2022 года, российская армия атаковала объекты Укргидроэнерго более 50 раз, что привело к потере около 2,5 тысяч МВт мощностей.

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В частности, утром 6 июня стало известно, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В результате подрыва полностью разрушен машинный зал, станция не подлежит восстановлению.

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадало свыше 62 тыс. га леса Херсонщины. Сумма ущерба, нанесенного Украине подрывом оккупантами Каховской ГЭС, составляет почти $14 млрд.