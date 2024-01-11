Российская ДРГ расстреляла авто на Черниговщине: Погиб мужчина
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Российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла автомобиль с гражданским мужчиной на Черниговщине.
Об этом сообщил начальник Новгород-Северского РВА Сергей Сергиенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Произошло это 10 января около 5 утра между селами Гремячка и Леоновка. Оттуда до российской границы полкилометра.
"Была информация от главы громады, что мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Был заход ДРГ. К сожалению, мы потеряли мужчину", - рассказал Сергиенко.
По его словам, погибший мужчина был 1961 года рождения. Он работал водителем школьного автобуса в селе Костобобров.
В пресс-службе ОК "Північ" эту информацию Суспільному не прокомментировали.