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Российская ДРГ расстреляла авто на Черниговщине: Погиб мужчина

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Российская ДРГ расстреляла авто на Черниговщине: Погиб мужчина
Российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла автомобиль с гражданским мужчиной на Черниговщине.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северского РВА Сергей Сергиенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Произошло это 10 января около 5 утра между селами Гремячка и Леоновка. Оттуда до российской границы полкилометра.

Российская ДРГ расстреляла авто на Черниговщине: Погиб мужчина 01

"Была информация от главы громады, что мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Был заход ДРГ. К сожалению, мы потеряли мужчину", - рассказал Сергиенко.

По его словам, погибший мужчина был 1961 года рождения. Он работал водителем школьного автобуса в селе Костобобров.

В пресс-службе ОК "Північ" эту информацию Суспільному не прокомментировали.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Стоп! У тєлємарафеті весь час говорять, що кордон укріплюється в тому числі і інженерним загородженнями. І покащують багатогчрних і позитивних відео. То що, кчцапсткі ДРГ вміють літати? У нас з цього боку справді готові до оборони?
  • Hanka Panyanka
    треба мінувати, а по фотопастках дивитись, як вони розлітаються на шмаття. а то вони шастають, як в себе вдома
  • Сергій Шешеня
    Здається, що вони за 2 роки і в цьому напрямку теж нічого не зробили, тільки гроші попилили
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