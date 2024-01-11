Все военные планы страны решаются в кабинетах Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что все военные планы государства разрешаются в украинских кабинетах. Также он заявил, что никаких разговоров с Италией о мирных переговорах Украины и России не было.

Об этом он сказал на встрече с представителями СМИ по результатам переговоров с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Зеленский подчеркнул, что все военные планы Украины решаются в кабинетах Украины и в пользу Украины.

"Что касается военных планов, то я хочу вам сказать, что пока все решается в кабинетах Украины, борьба наша будет в пользу Украины. И пока это происходит именно так", – отметил глава государства.

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Также он прокомментировал заявления министра обороны Италии Гвидо Крозетто о якобы наступлении времени для мирных переговоров Украины и России.

"Никаких подобных переговоров у меня с руководством Италии не было, на любых уровнях. Потому мне сложно комментировать такую информацию", - добавил президент.

Напомним, глава Минобороны Италии Крозетто увидел сигналы от России и Украины, что пора для дипломатии проложить путь к миру.

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