Все военные планы страны решаются в кабинетах Украины, - Зеленский
Об этом он сказал на встрече с представителями СМИ по результатам переговоров с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Зеленский подчеркнул, что все военные планы Украины решаются в кабинетах Украины и в пользу Украины.
"Что касается военных планов, то я хочу вам сказать, что пока все решается в кабинетах Украины, борьба наша будет в пользу Украины. И пока это происходит именно так", – отметил глава государства.
Также он прокомментировал заявления министра обороны Италии Гвидо Крозетто о якобы наступлении времени для мирных переговоров Украины и России.
"Никаких подобных переговоров у меня с руководством Италии не было, на любых уровнях. Потому мне сложно комментировать такую информацию", - добавил президент.
Напомним, глава Минобороны Италии Крозетто увидел сигналы от России и Украины, что пора для дипломатии проложить путь к миру.