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Деньов озвучила на французском книгу украинской поэтессы Якимчук "Абрикоси Донбасу"

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Деньов озвучила на французском книгу украинской поэтессы Якимчук "Абрикоси Донбасу"
Во Франции вышла аудиокнига украинской поэтессы Любови Якимчук "Абрикоси Донбасу", которую озвучила Катрин Деньов.

Об этом Якимчук сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Катрин Денев озвучила "Абрикоси Донбасу", и наша с ней аудиокнига теперь в книжных магазинах Франции, а также на всех французских аудиоплатформах", - рассказала она.

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Деньов озвучила на французском книгу украинской поэтессы Якимчук Абрикоси Донбасу 01

Книга "Les Abricots du Donbas" в переводе Ирины Дмитришин и Агат Бонен (Agathe Bonin) вышла в издательстве "Les éditions des femmes" в прошлом году.

"Это замечательное издательство, которое в 70-х годах основала феминистка Антуанет Фукке. Их коллекция аудиокниг существует еще с 1980 года, и, как мне говорили, это первое издательство, которое начало собирать известные голоса", - написала Якимчук.

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Деньов озвучила на французском книгу украинской поэтессы Якимчук Абрикоси Донбасу 02

По ее словам, уже два года "Les éditions des femmes" каждую субботу выходит на марши в поддержку Украины, а также донатит хорошие суммы на нашу победу - "поэтому это не совпадение, что они работают на таком уровне".

Послушать, как Деньов и Якимчук читают стихи, можно на сайте издательства по ссылке.

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Любовь Якимчук родилась 19 ноября 1985 года в Первомайске Луганской области. Она является автором сборников "як МОДА" (2009), "Абрикоси Донбасу" (2015). Соавтор музыкально-поэтического альбома "Абрикоси Донбасу". Поэзии Якимчук переведены более чем на полтора десятка языков.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    А чого не "жерделі"? Адже "априкос" - іноземне слово! Українське народне - "жердель"! І на Донбасі переважно росте саме "жердель" - абрикос-дичка
  • Яр Холодний
    Кому як! Коли мене баба посилала набрать "жерделі" на компот - я про жидів" не думав
  • Яр Холодний
    Так "кубанці" - потомки запорожців (спаскуджених "кацапщиною" )
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