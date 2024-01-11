Деньов озвучила на французском книгу украинской поэтессы Якимчук "Абрикоси Донбасу"

Во Франции вышла аудиокнига украинской поэтессы Любови Якимчук "Абрикоси Донбасу", которую озвучила Катрин Деньов.

Об этом Якимчук сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Катрин Денев озвучила "Абрикоси Донбасу", и наша с ней аудиокнига теперь в книжных магазинах Франции, а также на всех французских аудиоплатформах", - рассказала она.

Читайте: Гибель поэта-воина Максима Кривцова: все средства от его сборника пойдут на благотворительность

Книга "Les Abricots du Donbas" в переводе Ирины Дмитришин и Агат Бонен (Agathe Bonin) вышла в издательстве "Les éditions des femmes" в прошлом году.

"Это замечательное издательство, которое в 70-х годах основала феминистка Антуанет Фукке. Их коллекция аудиокниг существует еще с 1980 года, и, как мне говорили, это первое издательство, которое начало собирать известные голоса", - написала Якимчук.

Также смотрите: Столтенберг прочитал стихотворение Шевченко на английском. ВИДЕО

По ее словам, уже два года "Les éditions des femmes" каждую субботу выходит на марши в поддержку Украины, а также донатит хорошие суммы на нашу победу - "поэтому это не совпадение, что они работают на таком уровне".

Послушать, как Деньов и Якимчук читают стихи, можно на сайте издательства по ссылке.

Также смотрите: Украинский воин читает стихотворение под артобстрелом: "Хай шлях - до раю, пекла чи полону - усе пройди і винести зумій". ВИДЕО

Любовь Якимчук родилась 19 ноября 1985 года в Первомайске Луганской области. Она является автором сборников "як МОДА" (2009), "Абрикоси Донбасу" (2015). Соавтор музыкально-поэтического альбома "Абрикоси Донбасу". Поэзии Якимчук переведены более чем на полтора десятка языков.