Гончаренко инициировал сбор подписей за отставку Стефанчука с должности спикера. ФОТО

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко инициировал сбор подписей за отставку Руслана Стефанчука с должности спикера Верховной Рады.

Об этом он сообщил телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Инициировал сбор подписей за отставку Руслана Стефанчука с должности спикера Верховной Рады. Происходящее сейчас в Раде - позор!" – говорится в сообщении.





Также читайте: Стефанчук приказал выпускать за границу только нардепов, получивших от МИД "тезисы", что говорить миру, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Гончаренко обращает внимание, что вокруг законопроекта о мобилизации в Раде возник беспорядок.

"Статья 94 Регламента Верховной Рады:

1. Председатель Верховной Рады Украины или в соответствии с распределением обязанностей Первый заместитель, заместитель Председателя Верховной Рады Украины при наличии предусмотренных настоящей статьей оснований по предложению главного комитета или временной специальной комиссии или Согласительного совета возвращает внесенный законопроект, проект иного акта субъекту права законодательной инициативы без его включения в повестку сессии и рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады.

То есть Согласительный совет имеет право вернуть законопроект Кабмину. Но формально его не было. Теоретически они могли во время закрытого заседания сказать, что все, начался Согласительный совет. Но все равно смотрится очень странно! И нужно придерживаться регламента", - акцентирует Гончаренко.