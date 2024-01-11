Возвращение законопроекта относительно мобилизации – это позиция всех политических сил, представителей правительства и военного руководства, - Стефанчук

Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что решение о возвращении законопроекта о мобилизации Кабмину было общим.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство Верховной Рады Украины, представители депутатских фракций и групп, председатели комитетов сегодня имели возможность обсудить с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, Министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Начальником ГШ ВСУ Сергеем Шапталой проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (регистр. №10378).

Важная дискуссия, важные вопросы, ответы. Перед этим указанный законопроект разрабатывался и рассматривался Комитетом по национальной безопасности, обороны и разведки. Есть ряд наработок и рекомендаций", – говорится в сообщении.

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По словам спикера, было принято решение направить все наработанные рекомендации и предложения Кабинету Министров Украины.

"Хочу акцентировать, что это общая позиция всех политических сил, представителей правительства и военного руководства", - подытожил Стефанчук.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о мобилизации возвращается Кабмину вместе с наработанными предложениями.