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Возвращение законопроекта относительно мобилизации – это позиция всех политических сил, представителей правительства и военного руководства, - Стефанчук

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Возвращение законопроекта относительно мобилизации – это позиция всех политических сил, представителей правительства и военного руководства, - Стефанчук
Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что решение о возвращении законопроекта о мобилизации Кабмину было общим.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство Верховной Рады Украины, представители депутатских фракций и групп, председатели комитетов сегодня имели возможность обсудить с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, Министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Начальником ГШ ВСУ Сергеем Шапталой проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (регистр. №10378).

Важная дискуссия, важные вопросы, ответы. Перед этим указанный законопроект разрабатывался и рассматривался Комитетом по национальной безопасности, обороны и разведки. Есть ряд наработок и рекомендаций", – говорится в сообщении.

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По словам спикера, было принято решение направить все наработанные рекомендации и предложения Кабинету Министров Украины.

"Хочу акцентировать, что это общая позиция всех политических сил, представителей правительства и военного руководства", - подытожил Стефанчук.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о мобилизации возвращается Кабмину вместе с наработанными предложениями.

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Топ комментарии

  • sergej gorin
    Стефанчук не підходе для спікера , йому личить грати ролі космічних пиратів, людожерів ,чи великого кабана. Я розумію , доброго чоловіка має бути багато, але у стефанчука 250кг корупції та лайна.
  • Підлога Маккартні
    Со Стефанчука получился бы хороший живой щит. Правда одноразовый. Как гандон
  • Погрібний Олександр
    Всі засцяли брати відповідальність на себе?
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