Возвращение законопроекта относительно мобилизации – это позиция всех политических сил, представителей правительства и военного руководства, - Стефанчук
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Руководство Верховной Рады Украины, представители депутатских фракций и групп, председатели комитетов сегодня имели возможность обсудить с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, Министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Начальником ГШ ВСУ Сергеем Шапталой проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (регистр. №10378).
Важная дискуссия, важные вопросы, ответы. Перед этим указанный законопроект разрабатывался и рассматривался Комитетом по национальной безопасности, обороны и разведки. Есть ряд наработок и рекомендаций", – говорится в сообщении.
По словам спикера, было принято решение направить все наработанные рекомендации и предложения Кабинету Министров Украины.
"Хочу акцентировать, что это общая позиция всех политических сил, представителей правительства и военного руководства", - подытожил Стефанчук.
Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о мобилизации возвращается Кабмину вместе с наработанными предложениями.