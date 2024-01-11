России не хватает 500 тыс. снарядов. Дефицит сохранится, несмотря на закупки в Иране и КНДР, - ГУР
Об этом заместитель начальника ГУР МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий сказал в подкасте для Украинской правды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.
По его словам, оборонная промышленность РФ способна производить 2 миллиона боеприпасов в год. Речь идет о снарядах 122 и 152 мм.
Полностью обеспечить потребности армии российская промышленность в 2023 году не смогла. Дефицит составил около 500 тысяч снарядов. Так что россияне взялись сначала завозить снаряды из Беларуси, потом - из Ирана, сейчас получили крупные партии из Северной Кореи.
В 2024 году Россия планирует увеличить производство боеприпасов, но имеет ряд проблем, связанных с нехваткой составных частей, квалифицированного персонала и производственных мощностей.
"Наша оценка - в РФ будет оставаться дефицит на таком же уровне 500 тысяч боеприпасов и она будет пытаться где-то их найти", - подчеркнул Скибицкий.