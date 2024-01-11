Путин хочет войны, а не мира. Он хочет уничтожить Украину, - Штайнмайер

Продолжение Россией войны против Украины четко свидетельствует, что кремлевский диктатор Владимир Путин не стремится к миру.

Об этом заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече с иностранными послами во дворце Бельвю в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин хочет войны, а не мира. Он хочет уничтожить Украину", – подчеркнул немецкий президент.

Он отметил, что в эту вторую военную зиму, когда Украина борется против российского агрессора, мир снова является свидетелем массированных российских атак, когда снова стало понятно: Путин чувствует себя свободным в использовании любых средств, нарушающих международное право. Его не останавливает то, что удары наносятся по гражданским целям, "напротив, эти атаки направлены на деморализацию" украинцев, отметил политик.

"Наша солидарность с Киевом нерушима… Мы также будем работать на европейском уровне, чтобы Украина и дальше получала необходимую поддержку", - заверил Штайнмайер и напомнил, что ФРГ занимает второе место в мире по объемам оказанной Украине помощи.

"Вы можете положиться на Германию – это правда, и так будет и дальше", - подчеркнул глава государства.

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Штайнмайер также отметил, что 2024 станет важным годом выборов для многих демократий, годом испытания для самой демократии. Около половины всего населения мира будут приглашены на избирательные участки в 2024 году, сказал президент ФРГ. Он убежден, что демократии, особенно в Европе, должны показать, что они сильны и способны защитить себя; что они сильнее противников объединенной Европы; сильнее тех, кто призывает к изоляционизму как защите от глобальных вызовов.

Штайнмайер пообещал, что Германия продолжит активную внешнюю политику, в частности, он лично совершит много зарубежных визитов.

Особенно в такое время, как сейчас, учитывая захватническую войну России против Украины, войну на Ближнем Востоке, боевые действия в Судане и Сахеле и другие кризисы, нужны четкие слова, нужны диалог и обмены, сказал Штайнмайер, подчеркнув особую роль дипломатов в поиске правильных решений.

На принятии в Бельвю присутствовал посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.